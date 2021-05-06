Продолжается строительство автомобильной дороги Ахмедбейли-Физули-Шуша (ВИДЕО)

ФИЗУЛИ /Trend/ - В Азербайджане продолжается строительство автомобильной дороги Ахмедбейли-Физули-Шуша.

Об этом сказал журналистам глава пресс-службы Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана Анар Наджафли, сообщает в четверг Trend.

По его словам, дорога, фундамент которой был заложен Президентом Ильхамом Алиевым 14 января во время поездки в Физулинский район, строится в соответствии с первой технической категорией.

"Согласно проекту, за счет моста и тоннелей, которые будут построены на территориях со сложным рельефом, протяженность дороги составит 86 километров. Общая длина тоннелей составит около шести километров. Кроме того, планируется строительство дорожных развязок. Автомобильная дорога будет иметь на разных участках четыре и шесть полос движения. Участок Физули-Шуша дороги проходит недалеко от места строительства физулинского аэропорта. Чтобы соединить автомагистраль с аэропортом, на 27-м километре трассы строятся дорожная развязка и подъездная дорога", - сказал Наджафли.

По его словам, строительство участка Физули-Шуша дороги, который начинается от трассы М6 (Гаджигабул-Бахрамтепе-Миндживан-госграница с Арменией) и проходит по территории ряда освобожденных от оккупации районов, планируется завершить в 2024 году.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)