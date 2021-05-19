При сохранении нынешних темпов вакцинации Азербайджан скоро одержит победу над COVID-19 - врач (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан в скором времени может одержать победу над коронавирусом при сохранении нынешних темпов вакцинации.

Как передает в среду Trend, об этом сказал директор Бакинского оздоровительного центра Асиман Гасанов.

По его словам, сегодня весь мир ведет борьбу с пандемией COVID-19. Единственный путь одержать победу над коронавирусом - это выработать к нему антитела.

"Есть два способа сделать это. Первый - это инфицирование, что в дальнейшем может привести к нежелательным последствиям. А второй и самый безопасный способ - вакцинация. Когда деактивированный вирус попадает в организм человека, то образуются антитела, что способствует укреплению иммунитета", - сказал Гасанов.

Он также сообщил, что в ряде стран наблюдается нехватка вакцин.

По его словам, граждане Азербайджана получили возможность прививаться тремя видами вакцин после доставки в Азербайджан российского препарата "Спутник V".

"18 мая эту вакцину получили около 100 человек. В настоящее время на нее существует серьезный спрос. В Бакинском оздоровительном центре есть три зоны вакцинации, где люди получают препараты Sinovac, AstraZeneca и "Спутник-V". Вакцинация носит добровольный характер. Людям, желающим пройти вакцинацию, выдают специальные формы, позволяющие им выбрать желаемую вакцину", - сказал Гасанов.

Он добавил, что граждане могут записаться на вакцинацию как очно, так и пройдя онлайн-регистрацию.

"Призываем население пройти вакцинацию, чтобы защитить себя от этого вируса. Теперь у граждан есть выбор между тремя видами вакцин. В нашем центре до сегодняшнего дня каких-либо побочных эффектов у получивших вакцину не наблюдалось", - сказал Гасанов.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)