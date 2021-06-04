Отклонены обращения по признанию иностранных дипломов более 60 человек - минобразования Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Агентство по обеспечению качества в образовании обнародовало статистику обращений в связи с признанием дипломов за май, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на минобразования Азербайджана.

По 193 из 258 обращений, которые были рассмотрены за 21 день, приняты положительные ответы, вручены соответствующие свидетельства.

В связи с неудовлетворительным уровнем знания по языку преподавания были отклонены обращения по признанию иностранных дипломов 40 человек, по причине недостаточного для освоения учебного материала срока пребывания на территории государства - 16, в связи с нестандартной формой обучения - 6, по другим причинам были отклонены обращения по признанию иностранных дипломов трех человек.

Больше всего обращений было по дипломам в сфере юриспруденции - 33, экономики - 20, менеджмента - 16, управления бизнесом - 11, по стоматологической специальности - 10.

(Перевод: Кямаля Сеидова)