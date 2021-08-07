В Азербайджане за сутки выявлены 1 289 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 409 человек

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлены 1 289 случаев заражения коронавирусом, 409 человек выздоровели, пятеро – скончались, сообщает в субботу Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

На сегодня в Азербайджане в целом выявлены 350 605 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 334 667 человек вылечились, 5 056 – скончались, число активных больных составляет 10 882 человека.

За последние сутки в Азербайджане проведены 12 625 тестов на COVID-19, в целом с начала пандемии – 4 107 190 тестов.

(Перевод: Турал Гараджаев)