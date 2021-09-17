В Азербайджане назван срок начала выдачи студенческих кредитов на образование

БАКУ /Trend/ - В октябре в Азербайджане начнется выдача студенческих кредитов на образование.

Об этом сказал заведующий отделом по науке, высшему и среднему специальному образованию министерства образования Азербайджана Ниджат Мамедли, сообщает в пятницу Trend.

Он сообщил, что определен порядок выдачи этих кредитов.

«Это совершенно новый механизм. Бюджет Образовательного студенческого кредитного фонда составляет 80 миллионов манатов. В этом году мы выделим кредиты на образование около 40 тысячам студентов. Речь идет о предоставлении кредитов на уровне бакалавриата и магистратуры. Есть два вида студенческого кредита на образование – социальный и стандартный. Социальные кредиты позволят оплатить учебу студентам из социально уязвимых категорий населения. Здесь существуют и особые льготы. К примеру, если кто-то брал кредит [на образование] на протяжении четырех лет, то в этом случае предоставляется определенный льготный период. Во время службы в армии студенты освобождены от выплаты по кредиту. Если студентка выходит замуж, то период до декрета и во время него считается льготным. Кроме того, если студент два года не работал, то он освобожден от погашения кредита. Срок погашения кредита достаточно продолжительный», - сказал Мамедли.

По словам завотделом, создана новая система для подсчета показателя средней успеваемости студентов.

«Речь идет о 170-180 тысячах студентов. Тем, кто обратился в первом семестре, также предусмотрено предоставление кредита», - сказал Мамедли.

(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)