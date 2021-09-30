БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 68 676 человек, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 16 517, вторую – 52 159.

Общее количество использованных доз вакцины по стране составило 8 554 628.

При этом первую дозу препарата получили 4 762 232, вторую – 3 792 396 человек.

(Перевод: Турал Гараджаев)