Некоторые бакинские вузы необходимо перевести в регионы - эксперт

БАКУ /Trend/ - Некоторые учебные заведения в Баку необходимо перевести в пригород столицы или регионы.

Об этом сказал Trend эксперт в сфере образования Надир Исрафилов.

Он напомнил, что этот вопрос неоднократно поднимался ранее, но необходимо предпринять практические шаги.

"Этот вопрос поднимается не впервые. Еще несколько лет назад сообщалось, что в Габале построят современные университетские здания, куда переведут некоторые бакинские вузы. Также звучали заявления о том, что высшие учебные заведения будут переведены из центра Баку за пределы столицы. В перечень этих вузов вошли Государственный медицинский университет, Педагогический университет, Технический университет, Университет архитектуры и строительства, Экономический университет и некоторые другие. Насколько мне известно, Госкомитет по градостроительству и архитектуре также распространил информацию о том, что будут выделены земельные участки для создания новых высших учебных заведений в Аляте, Сангачале, на Зыхе, в Ходжасане, Дюбенди, Сумгайыте. Перевод университетов или их филиалов за пределы Баку пойдет на пользу нашему общему делу. Конечно, некоторые организационные и технические вопросы нужно решать оперативно, а другие, связанные со временем - поэтапно", - сказал Исрафилов.

По словам эксперта, перевод вузов положительно скажется на развитии регионов.

"Самую большую выгоду от реализации таких проектов получат студенты из регионов, которые будут жить в студенческих городках университетов. Им уже не придется тратить деньги на аренду жилья. То есть студенты смогут получить образование более высокого уровня и вдали от городского шума. Таким образом, перевод государственных университетов способствует устранению транспортных заторов в Баку, ускорению развития регионов, в том числе и сферы услуг, созданию новых рабочих мест", - сказал Исрафилов.

(Автор: Чингиз Сафарли. Редактор: Константин Шапиро)

Twitter: @cingizsafarli