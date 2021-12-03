В рамках акта об амнистии из исправительного учреждения №1 освобождены 19 человек - минюст Азербайджана (ФОТО)
БАКУ /Trend/ - В рамках акта об амнистии из исправительного учреждения №1 по Пенитенциарной службе освобождены 19 человек.
Об этом сказала завотделом по правам человека и связям с общественностью минюста Азербайджана Айнур Сабитова, сообщает в пятницу Trend.
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