Отличить грипп от COVID-19 поможет только ПЦР-тест – азербайджанский врач-инфекционист

БАКУ /Trend/ - В связи с осенне - зимним сезоном в Азербайджане наблюдается рост заболеваемости гриппом, сказала в субботу Trend врач-инфекционист Кенуль Исмайлова.

По ее словам, первые симптомы гриппа и COVID-19 схожи.

«Оба заболевания сопровождаются головной и мышечной болью, усталостью, насморком, слабостью. Уточнить диагноз по клиническим симптомам невозможно. Определить заболевание поможет только ПЦР-тест», - сказала Исмайлова.

Она отметила, что самым эффективным средством борьбы с коронавирусом является вакцинация.

«Вакцинация считается простым и эффективным методом для профилактики инфекционных заболеваний. Путем вакцинации можно контролировать ряд инфекционных заболеваний. Вакцины, которые вводятся в настоящее время от коронавируса, предотвращают обострение болезни», - сказала Исмайлова.

(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)