Установлена личность человека, останки которого обнаружили в Каспийском море

БАКУ /Trend/ - Установлена личность человека, останки которого были обнаружены несколько дней назад в Каспийском море.

Как сообщили в четверг Trend в пресс-службе Генеральной прокуратуры, останки принадлежат нефтянику Бахману Джафарову (1961 года рождения), пропавшему без вести в 2015 году во время аварии, произошедшей на скважине №501 НГДУ «Нефтяные Камни».

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)