16 пострадавших в ДТП с автобусом в Ходжавенде доставлены в бакинскую клинику
БАКУ /Trend/ - В результате ДТП с участием служебного автобуса в Ходжавенде 16 человек были доставлены с травмами различной степени тяжести в столичную клинику Bakı Sağlamlıq Mərkəzi, сообщает местное бюро Trend.
Отметим, что накануне вечером на автодороге Ахмедбейли-Физули-Шуша на территории Ходжавендского района произошло ДТП с участием служебного автобуса, принадлежащего компании - субподрядчику Kolin İnşaat Turizm Sənaye və Ticarət.
(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)
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