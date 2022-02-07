16 пострадавших в ДТП с автобусом в Ходжавенде доставлены в бакинскую клинику

БАКУ /Trend/ - В результате ДТП с участием служебного автобуса в Ходжавенде 16 человек были доставлены с травмами различной степени тяжести в столичную клинику Bakı Sağlamlıq Mərkəzi, сообщает местное бюро Trend.

Отметим, что накануне вечером на автодороге Ахмедбейли-Физули-Шуша на территории Ходжавендского района произошло ДТП с участием служебного автобуса, принадлежащего компании - субподрядчику Kolin İnşaat Turizm Sənaye və Ticarət.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)