БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 3 530 человек, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 367, вторую - 487, три и более - 2 412, третью, бустерную, дозу после положительного результата теста - 264 человека.

Общее число примененных доз вакцины по стране с начала вакцинации составляет 13 691 178. Первую дозу вакцины получили 5 344 206, вторую - 4 844 534, три и более - 3 259 032, бустерную дозу после положительного результата теста - 243 406 человек.

(Перевод: Нубар Кулузаде)