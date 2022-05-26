В Азербайджане восстановят десятки кяхризов

БАКУ /Trend/ - На территории Агдамского, Агджебединского, Бардинского, Физулинского, Газахского, Геранбойского, Гейгельского районов и Гянджи планируется восстановить около 40 кяхризов.

Как сообщает Trend, об этом заявил в четверг заместитель председателя Госкомитета Азербайджана по делам беженцев и вынужденных переселенцев Фуад Гусейнов на международной конференции, посвященной проекту "Комплексное развитие сельских районов в местах проживания бывших вынужденных переселенцев в Азербайджане путем восстановления кяхризов".

"В первые годы конфликта международные организации оказали большую поддержку беженцам и вынужденным переселенцам. Деятельность институтов ООН, а также Международной организации по миграции в этом направлении заслуживает особого внимания, высоко оценивается их работа в отношении вынужденных переселенцев. С 1999 года совместно с различными донорскими организациями Международной организации по миграции реализуется проект по восстановлению кяхризов в Азербайджане. На сегодняшний день реализовано 10 проектов, связанных с восстановлением кяхризов. В их число входит проект "Комплексное развитие сельских районов в местах проживания бывших вынужденных переселенцев в Азербайджане путем восстановления кяхризов", реализованный представительством Международной организации по миграции в Азербайджане при финансовой поддержке Корейского агентства международного сотрудничества (KOICA). На территории Агдамского, Агджебединского, Бардинского, Физулинского, Газахского, Геранбойского, Гейгельского районов и Гянджи планируется восстановление около 40 кяхризов. В результате реализации проекта улучшатся жилищные условия и водоснабжение населенных пунктов, в которых проживают восемь тысяч человек", - сказал Гусейнов.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)