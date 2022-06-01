Названо число детей, усыновленных в Азербайджане с начала года

БАКУ /Trend/ - В этом году в Азербайджане были усыновлены 95 детей.

Как сообщили в среду Trend в министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана, с 1 ноября 2019 года управление в сфере усыновления осуществляет министерство труда и социальной защиты населения. Создание новой модели управления в этой сфере обеспечило электронизацию услуг, создание прозрачной и гибкой системы в этой сфере.

С этой даты были переданы на усыновление 243 ребенка - 124 мальчика и 119 девочек. С начала 2022 года были переданы на усыновление 95 детей, в том числе 51 мальчик и 44 девочки.

В настоящее время министерство готовится к внедрению модели "Приемная семья", направленной на создание условий для проживания и развития детей, оставшихся без попечения родителей, не в учреждениях социального обслуживания, а в семейной среде.

(Перевод: Фидан Мустафаева)