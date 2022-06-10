Названо число учителей, принятых на работу в бакинские школы

БАКУ /Trend/ - Конкурс по приему на работу и смене места работы учителей в общеобразовательных учебных заведениях, подведомственных Управлению образования города Баку, на 2021-2022 учебный год успешно прошли 2 550 человек.

Как сообщили в пятницу Trend в управлении, из них 721 человек принят на работу в результате процесса по электронному приему на основе бессрочного трудового договора, 1 579 человек - на основе срочного трудового договора, 250 человек - в результате смены места работы учителей, работающих по бессрочному трудовому договору.

(Перевод: Фидан Мустафаева)