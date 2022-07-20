В Азербайджане выявлены еще 277 случаев заражения коронавирусом, вылечился 91 человек

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлены 277 случаев заражения коронавирусом, 91 человек вылечился, один - скончался, передает в среду Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

На сегодня в Азербайджане выявлены в целом 795 190 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 784 181 человек вылечился, 9 727 – скончались, число активных больных составляет 1 282.

За последние сутки в стране проведены 3 523 теста на COVID-19, а в целом с начала пандемии – 7 011 596.

(Перевод: Нубар Кулузаде)