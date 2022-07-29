Завершились практические занятия с курсантами Военного института им. Гейдара Алиева (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Завершены практические занятия с курсантами Военного института имени Гейдара Алиева, проходившие в полевых условиях.

Как сообщили Trend в министерстве обороны Азербайджана, на занятиях, организованных в соответствии с учебным планом и программой Военного института, курсанты выполнили задачи по тактическому перемещению на местности различными способами, а также практические стрельбы из стрелкового оружия и гранатометов.

Курсанты также успешно выполнили такие задачи, как движение по азимутам, преодоление инженерных заграждений, эвакуация раненых с поля боя, обнаружение и обезвреживание целей условного противника.

Основная цель занятий - совершенствование теоретических знаний и полевой выучки курсантов, отмечается в сообщении минобороны.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)