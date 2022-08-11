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Посол ЕС в Азербайджане поздравил "Карабах" с выходом в плей-офф ЛЧ

Общество Материалы 11 августа 2022 02:55 (UTC +04:00)
Посол ЕС в Азербайджане поздравил "Карабах" с выходом в плей-офф ЛЧ

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БАКУ /Trend/ - Посол ЕС в Азербайджане Петер Михалко поздравил футбольный клуб "Карабах" в связи с выходом в плей-офф Лиги Чемпионов УЕФА.

Как передает Trend, об этом он написал на своей странице в Twitter.

"Еще раз поздравляю азербайджанский ФК "Карабах" с выходом в стадию плей-офф Лиги чемпионов УЕФА. Снова потрясающий футбольный матч!", - написал он.

Напомним, что "Карабах" 9 августа в рамках ответного матча третьего квалификационного раунда Лиги Чемпионов победил со счетом 3:1 венгерский "Ференцварош". По сумме двух матчей (первый матч в Баку завершился со счетом 1:1) "Карабах" вышел в плей-офф.

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