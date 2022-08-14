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Азербайджанская гимнастка Медина Мустафаева завоевала "серебро" Исламиады

Общество Материалы 14 августа 2022 12:09 (UTC +04:00)
Азербайджанская гимнастка Медина Мустафаева завоевала "серебро" Исламиады

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Садраддин Агджаев
Садраддин Агджаев
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КОНЬЯ /Trend/ - Азербайджанская гимнастка Медина Мустафаева завоевала серебряную медаль в соревнованиях по аэробной гимнастике на V Играх исламской солидарности.

Как сообщает в воскресенье Trend, член сборной Азербайджана по аэробной гимнастике Медина Мустафаева заняла второе место в индивидуальной программе среди женщин.

Отметим, что в турецком городе Конья проходят V Игры исламской солидарности. Соревнования продлятся до 18 августа.

Всего в Играх исламской солидарности принимают участие спортсмены из 56 стран-членов Организации исламского сотрудничества. Соревнования проходят на 14 объектах города Конья. По их итогам спортсменам будут вручены 355 медалей.

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