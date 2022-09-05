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По "Тертерскому делу" установлены еще 288 потерпевших - Генпрокуратура Азербайджана

Общество Материалы 5 сентября 2022 11:20 (UTC +04:00)
По "Тертерскому делу" установлены еще 288 потерпевших - Генпрокуратура Азербайджана

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БАКУ /Trend/ - Генпрокуратура Азербайджана распространила информацию по "Тертерскому делу".

Как сообщает в понедельник Trend, за прошедший период по этому делу были выявлены и признаны потерпевшими еще 288 человек. Они были детально допрошены, проведена судебно-медицинская экспертиза.

Таким образом, в целом вместе с уголовными делами в рамках предыдущего расследования по фактам применения пыток выявлены 405 потерпевших.

Продолжаются мероприятия по выявлению и допросу потерпевших по делу, а также военнослужащих, совершивших незаконные действия, а также по всестороннему, полному и объективному расследованию всех обстоятельств совершенных преступлений.

(Перевод: Фидан Мустафаева)

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