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В Азербайджане выявлены еще 48 случаев заражения коронавирусом, вылечились 45 человек

Общество Материалы 1 декабря 2022 16:38 (UTC +04:00)
В Азербайджане выявлены еще 48 случаев заражения коронавирусом, вылечились 45 человек

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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлены 48 случаев заражения коронавирусом, 45 человек вылечились, один - скончался, передает в четверг Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

На сегодня в Азербайджане выявлены в целом 824 385 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 814 148 человек вылечились, 9 981 – скончались, число активных больных составляет 256.

За последние сутки в стране проведены 1 840 тестов на COVID-19, а в целом с начала пандемии – 7 377 282.

(Перевод: Нубар Кулузаде)

В Азербайджане выявлены еще 48 случаев заражения коронавирусом, вылечились 45 человек
В Азербайджане выявлены еще 48 случаев заражения коронавирусом, вылечились 45 человек
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