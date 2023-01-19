В Баку завершены работы по подготовке к годовщине 20 Января

БАКУ /Trend/ - На Аллее Шехидов завершены подготовительные работы в связи с 33-ей годовщиной трагедии 20 Января.

Об этом в четверг Trend сообщили в пресс-службе исполнительной власти города Баку.

Отмечено, что данная территория находится под постоянным контролем Исполнительной власти города Баку.

"Традиционно на территории аллеи подготовлены приуроченные к дате специальные цветочные композиции. К этим работам были привлечены опытные специалисты, ландшафтные дизайнеры.

Сотрудники ИВ 20 января проведут необходимые мероприятия по организации посещения гражданами территории аллеи. Одновременно организовано круглосуточное дежурство работников коммунальных, хозяйственных служб, бригад скорой медицинской помощи", - говорится в сообщении.

(Перевод: Нубар Кулузаде)