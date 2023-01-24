Врач, виновный в смерти роженицы, заключен под стражу – Генпрокуратура

БАКУ /Trend/ - Генпрокуратура Азербайджана отреагировала на информацию, распространяемую в социальных сетях о смерти жительницы Тертерского района.

Об этом сообщили во вторник Trend в пресс-службе Генпрокуратуры.

"В некоторых соцсетях и в СМИ распространяется информация о том, что по факту смерти жительницы Тертерского района Сахилы Асадовой после родов, в прокуратуре Бардинского района было проведено необъективное расследование, не были выполнены необходимые следственные действия.

Сообщаем, что по данному факту в Бардинской районной прокуратуре 2 августа 2022 года было начато расследование.

В ходе предварительного следствия были выявлены серьезные подозрения в том, что смерть Сахилы Асадовой произошла из-за врачебной ошибки во время операции.

На основании собранных доказательств врач-хирург Теймур Эллезов, привлечен в качестве обвиняемого по статье 314.2 Уголовного кодекса (Халатность, повлекшая по неосторожности смерть) и в отношении него избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. В настоящее время следствие по делу продолжается.

Пресс-служба Генпрокуратуры опровергает информацию, распространяемую в соцсетях и СМИ, и призывает не тиражировать недостоверную информацию без уточнения с официальным органом. "В отношении представителей СМИ, распространяющих недостоверную и предвзятую информацию будут приняты серьезные меры", - говорится в сообщении генпрокуратуры.

(Перевод: Нубар Кулузаде)