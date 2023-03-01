В отношении Бахтияра Гаджиева получены жалобы от нескольких женщин - МВД

БАКУ /Trend/ - В отношении Бахтияра Гаджиева получены жалобы от нескольких женщин.

Об этом сообщил в среду начальник отдела по связям со СМИ и общественностью пресс-службы МВД Азербайджана, полковник-лейтенант полиции Эльшад Гаджиев в ответ на запрос Trend.

Отвечая на вопрос о распространяемой информации - видеозаписях и переписке, с отдельными общественными активистами из личных аккаунтов Гаджиева, начальник отдела сообщил, что поступили обращения с жалобами от нескольких женщин и членов их семей в связи с архивированием и хранением Гаджиевым принадлежащих им данных.

"На основании этих обращений проводятся соответствующие следственные действия", - сказал начальник отдела.

Напомним, что Бахтияр Гаджиев был обвинен в хулиганстве и решением суда ему была избрана мера пресечения в виде ареста сроком на 1 месяц и 20 дней. Позднее срок ареста в отношении него был продлен до 28 февраля.

(Перевод: Фидан Мустафаева)