Завтра в Баку будет до 18 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков, однако ночью местами возможно выпадание осадков, ночью и утром туман, порывистый северо-западный ветер.

Как сообщили в среду Trend в Национальной службе гидрометеорологии, температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составит ночью 8-12 °С, днем - 15-18 °С тепла.

Атмосферное давление повысится с 753 до 761 миллиметра ртутного столба, относительная влажность будет в пределах 65-75 процентов.

В районах Азербайджана завтра ожидаются осадки,особенно в восточных и западных районах, местами снег, град, временами туман, порывистый западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 7-11 °С, днем - 17-22 °С тепла, в горах ночью 0-4 °С тепла, днем - 4-8 °С тепла.

(Перевод: Фидан Мустафаева)