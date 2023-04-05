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Возбуждено уголовное дело в связи с выявленными нарушениями в учебном заведении (Дополнено)

Общество Материалы 5 апреля 2023 13:18 (UTC +04:00)

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БАКУ /Trend/ - На основании поступившего обращения о незаконных действиях директора средней школы села Гюлоглулар Бардинского района Тинатин Рзаевой в районной прокуратуре было проведено расследование.

Как сообщили в среду Trend в прокуратуре Бардинского района, в ходе расследования были выявлены обоснованные подозрения в присвоении в указанном учебном заведении в течение 2015-2023 годов государственного имущества в крупном размере.

По данному факту в прокуратуре Бардинского района возбуждено уголовное дело по статьям 179.2.3 (присвоение и растрата с использованием служебного положения) и 179.2.4 (растрата с причинением значительного ущерба) УК АР.

Расследование по делу продолжается.

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