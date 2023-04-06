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Завтра в Баку будет до 19 градусов тепла

Общество Материалы 6 апреля 2023 13:08 (UTC +04:00)
Завтра в Баку будет до 19 градусов тепла

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков, однако ночью и утром местами ожидаются осадки, северо-западный ветер, сообщили в четверг Trend в Национальной службе гидрометеорологии.

Температура воздуха составит ночью 7-10 °С, днем - 15-19 °С тепла. Атмосферное давление составит 760 миллиметров ртутного столба, относительная влажность будет в пределах 70-80 процентов.

В районах Азербайджана ожидаются осадки, местами интенсивные, возможен град, в высокогорьях - снег, местами туман, восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 8-11 °С, днем - 16-21 °С тепла, в горах ночью 0-4 °С тепла, днем – 4-7 °С тепла.

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