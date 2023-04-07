Завтра в Баку будет до 19 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков, однако во второй половине дня местами возможен моросящий дождь. Ночью и утром туман, юго-восточный ветер сменится умеренным северо-западным, сообщили в пятницу Trend в Национальной службе гидрометеорологии.

Температура воздуха составит ночью 8-11 °, днем - 16-19 °тепла. Атмосферное давление составит 761 миллиметр ртутного столба, относительная влажность будет в пределах 65-75 процентов.

В районах Азербайджана местами ожидаются осадки, возможен град, в высокогорье - снег. Местами туман, ветер порывистый западный.

Температура воздуха ночью составит 6-11 °, днем - 17-22 ° тепла, в горах ночью от 3 ° мороза до 2 ° тепла, днем – 3-8 ° тепла.