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В рамках подготовки к "Формуле 1" в Баку закрывается ряд дорог

Общество Материалы 11 апреля 2023 14:36 (UTC +04:00)
В рамках подготовки к "Формуле 1" в Баку закрывается ряд дорог

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ /Trend/ - Операционная компания "Бакинское городское кольцо" продолжает строительно-монтажные работы на дорогах столицы в рамках подготовки к Гран-при Азербайджана "Формулы 1", который пройдет с 28 по 30 апреля.

Как передает Trend, об этом говорится в заявлении операционной компании "Бакинское городское кольцо".

Согласно информации, в связи с проводимыми в рамках подготовки монтажными работами, сегодня с 23:00 участок улицы Самеда Вургуна от пересечения с проспектом Нефтяников до пересечения с улицей Зарифы Алиевой будет закрыт для движения транспорта.

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