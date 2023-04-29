В Баку стартовала вторая спринтерская гонка команд "Формулы 1"

БАКУ /Trend/ - Стартовала вторая спринтерская гонка команд "Формулы 1" в рамках Гран-при Азербайджана "Формулы 1" 2023 года.

Как сообщает Trend, гонка будет длиться в течение получаса.

Отметим, что 28 апреля стартовал Гран-при Азербайджана "Формулы 1".

В первый день соревнований, которые пройдут 28-30 апреля, состоялись свободные заезды команд "Формулы 1" и "Формулы 2" и рейтинговый раунд.

29 апреля проходят второй свободный заезд команд "Формулы 1" и спринтерские гонки команд "Формулы 1" и "Формулы 2". Основные соревнования пройдут 30 апреля, на которых и определят победителей.