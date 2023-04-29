Гран-при Азербайджана Формулы-1 добавлен в календарь F1 до 2026 года

БАКУ /Trend/ - Согласно недавно подписанному трехлетнему контракту, срок проведения Гран-при Азербайджана Формулы-1 продлен до 2026 года.

Как сообщает Trend, расположенная на берегу Каспийского моря 6-километровая трасса Baku City Circuit с 20 поворотами, спроектированная Германом Тильке, всегда принимала запоминающиеся гонки. До сих пор не было повторного победителя Гран-при Азербайджана Формулы-1. Нико Росберг выиграл дебютную гонку F1 в Баку в 2016 году, следом за ним победу одерживали Даниэль Риккардо, Льюис Хэмилтон, Валттери Боттас, Серхио Перес и Макс Ферстаппен.

В 2023 году трасса Baku City Circuit принимает первую из шести спринтерских гонок сезона в новом формате, с квалификационным этапом спринтерской гонки и спринтерской гонкой на 100 км, которые обещают болельщикам большое волнение в каждой гонке.

"Baku City Circuit стал очень популярным местом проведения гонок Формулы-1. На этой городской арене, где постоянно происходят острые бои, проходили самые запоминающиеся и захватывающие соревнования последнего времени. Мы рады расширению наших отношений с Азербайджаном и заинтересованы в продолжении нашего совместного развития", - сказал президент и главный исполнительный директор Формулы-1 Стефано Доменикали.