На территории строительства автомагистрали Муганлы-Исмаиллы-Габала будет посажено большое количество зеленых насаждений

БАКУ /Trend/ - Взамен вырубленных при строительстве автомагистрали Муганлы-Исмаиллы-Габала деревьев будет посажено в два раза больше зеленых насаждений.

Как сообщает в четверг Trend, об этом на очередном общественном слушании по реконструкции автомобильной дороги Муганлы-Исмаиллы-Габала сказал директор Научно-исследовательского центра "Гидротранспроект", заместитель председателя ОАО "Evroskom" Натиг Алиев.

По его словам, во время расширения дороги был проведен учет зеленых насаждений, предусмотрено посадить больше деревьев, чтобы компенсировать число перемещенных и срубленных деревьев.

"Небольшие по диаметру деревья, не относящиеся к лесному фонду, были пересажены на другие территории, также было решено посадить в два раза больше деревьев вместо вырубленных", - сказал Натиг Алиев.