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Стартовал последний этап международного велопробега "Əziz Şuşa"

Общество Материалы 11 июня 2023 11:15 (UTC +04:00)
Стартовал последний этап международного велопробега "Əziz Şuşa"

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Бейлаган /Trend/ - Сегодня стартовал последний этап международного велопробега "Əziz Şuşa", посвященный 100-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева и организованный министерством молодежи и спорта и Федерацией велосипедного спорта Азербайджана.

Как сообщает в воскресенье Trend, в рамках состязания велосипедисты преодолеют дистанцию ​​в 132,2 км от административного здания Бейлаганской районной исполнительной власти до въезда в город Шуша.

Отметим, что победителем четвертого этапа гонки категории 2.2, включенной в календарный план Международного союза велосипедистов, стал велогонщик Алессандро Монако из итальянской команды «Team Technipes Inemiliaromagna», второе место занял его товарищ по команде Эмануэле Ансалони, а третье место занял Рудольф Ремхи, член сборной Казахстана.

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