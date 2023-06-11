Бейлаган /Trend/ - Сегодня стартовал последний этап международного велопробега "Əziz Şuşa", посвященный 100-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева и организованный министерством молодежи и спорта и Федерацией велосипедного спорта Азербайджана.

Как сообщает в воскресенье Trend, в рамках состязания велосипедисты преодолеют дистанцию ​​в 132,2 км от административного здания Бейлаганской районной исполнительной власти до въезда в город Шуша.

Отметим, что победителем четвертого этапа гонки категории 2.2, включенной в календарный план Международного союза велосипедистов, стал велогонщик Алессандро Монако из итальянской команды «Team Technipes Inemiliaromagna», второе место занял его товарищ по команде Эмануэле Ансалони, а третье место занял Рудольф Ремхи, член сборной Казахстана.