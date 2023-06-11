Посол Азербайджана в Швейцарии поздравил национальный ансамбль народного танца с великолепным выступление в Женеве (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Посол Азербайджана в Швейцарии Фуад Искендеров поздравил азербайджанский ансамбль народного танца IRS с отличным выступлением в Женеве, сообщает Trend.

“Горжусь потрясающим выступлением азербайджанской детского ансамбля народного танца IRS, тренируемого Марией Хан-Хойской Мартиньоли, на ежегодном фестивале EXTRAVADANZA в Женеве. “IRS” в переводе с азербайджанского означает “наследие” прекрасных традиций, успешно продвигаемых детским ансамблем и их тренером”, - написал посол на своей странице в Twitter.