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Посол Азербайджана в Швейцарии поздравил национальный ансамбль народного танца с великолепным выступление в Женеве (ВИДЕО)

Общество Материалы 11 июня 2023 16:07 (UTC +04:00)
Посол Азербайджана в Швейцарии поздравил национальный ансамбль народного танца с великолепным выступление в Женеве (ВИДЕО)

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БАКУ /Trend/ - Посол Азербайджана в Швейцарии Фуад Искендеров поздравил азербайджанский ансамбль народного танца IRS с отличным выступлением в Женеве, сообщает Trend.

“Горжусь потрясающим выступлением азербайджанской детского ансамбля народного танца IRS, тренируемого Марией Хан-Хойской Мартиньоли, на ежегодном фестивале EXTRAVADANZA в Женеве. “IRS” в переводе с азербайджанского означает “наследие” прекрасных традиций, успешно продвигаемых детским ансамблем и их тренером”, - написал посол на своей странице в Twitter.

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