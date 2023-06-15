В Азербайджане сократился объем пассажироперевозок такси

БАКУ /Trend/ - В январе-мае 2023 года в Азербайджане автотранспортом было перевезено 647,4 миллиона пассажиров, что больше на 19,8 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает в четверг Trend.

По данным Госкомстата, 95,6 процента пассажиров были перевезены автобусами, 4,4 процента - такси. Пассажирооборот вырос на 18,7 процента.

Согласно этим данным, сократился показатель по числу пассажиров, пользующихся такси. Так, по данным на 2022 год, он составил 6 процентов, а на начало 2023 года - 4,7 процента.