Двое азербайджанских борцов стали чемпионами Европы, победив своих армянских соперников в финале

БАКУ /Trend/ - Чемпионат Европы по борьбе среди юношей до 17 лет продолжается в столице Албании Тиране.

Как сообщили Trend в Федерации борьбы Азербайджана, в пятый день соревнований на ковер вышли борцы вольного стиля в весовых категориях 48, 55, 65, 80 и 110 кг.

Башир Вердиев (48 кг), вступивший в борьбу с 1/4 финала, упустил победу на последних секундах. Азербайджанский борец проиграл грузину Геги Ониани по принципу последнего очка (3:3).

Другой азербайджанский борец Гаджи Каримов (55 кг) в 1/8 финала победил Гаджи Заде из Турции – 10:0. В 1/4 финала он оказался сильнее россиянина Ибрагимхаджи Магомедова - 12:10. В полуфинале Керимов победил француза Убайду Итаева (12:0) и вышел в финал. В решающем матче Гаджи встретился с армянином Самвелом Геворгяном. Керимов, взявший инициативу в свои руки с самого начала схватки, выиграл с полным преимуществом (13:0) и стал чемпионом Европы.

Мирзаага Ахундов (65 кг) в дебюте победил швейцарца Аарона Зберга со счетом 11:0, а в 1/8 финала он не одолеть турка Рамзи Темура - 0:12. По мере выхода соперника (Рамзи Темура) в финал Ахундов получил право на участие в утешительной схватке за бронзу. Азербайджанский борец в схватке за бронзу не оставил шансов белорусу Александру Камбаеву (12:2) и взял бронзу ЧЕ.

Шейхали Бабазаде (80 кг) проиграл на старте поляку Бартломею Новаковски - 4:9.

Юсиф Дурсунов (110 кг), начавший выступление с 1/4 финала, победил Яраслава Кохана из Беларуси. Воспитанник Агстафинской школы борьбы досрочно победил в полуфинале турка Арду Гюлера (11:0) и во второй раз вышел в финал чемпионата Европы. Соперником Дурсунова в финале стал Генрик Айкян из Армении. Воспитанник Агстафинской школы борьбы, победил своего соперника и сохранил за собой титул чемпиона Европы.