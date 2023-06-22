В странах Вышеградской группы растет число студентов из Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Число азербайджанских студентов, обучающихся в странах Вышеградской группы растет.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал председатель правления Центра анализа международных отношений (ЦАМО) Фарид Шафиев выступая на открытии международного семинара "Страны Вышеградской группы и Азербайджан".

"Число азербайджанских студентов, обучающихся в странах Вышеградской группы растет. Особенно рост студентов из Азербайджана наблюдается в Польше и Чехии", - сказал Шафиев.

Также он отметил, что у Азербайджана налажено стратегическое партнерство со всеми странами Вышеградской группы.

По его словам, Восточную Европу и Южный Кавказ связывают крепкие исторические связи.

Он особо подчеркнул, что у Азербайджана и Словакии развито сотрудничество как в экономической так и в гуманитарной сферах. Шагом для углубления сотрудничества между двумя государствами является решение открыть посольство Азербайджана в этой стране.

Отметим, что семинар посвящён проблемам, связанным с энергетическим кризисом на фоне российско-украинской войны и способам их решения. На мероприятии также будут обсуждаться вызовы, которые представляет будущая технологическая трансформация для стран Вышеградской группы и Азербайджана.

В семинаре принимают участие эксперты и официальные лица из Азербайджана, Словакии, Польши и Венгрии, представители дипломатического корпуса.