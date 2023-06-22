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Ограничен въезд в село Сёюдлю Гедабейского района

Общество Материалы 22 июня 2023 11:44 (UTC +04:00)
Ограничен въезд в село Сёюдлю Гедабейского района

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БАКУ /Trend/ - Ограничен въезд в село Сёюдлю Гедабейского района. Исключение составляют только жители данного села.

Об этом сказал в четверг Trend старший инспектор Гянджинской региональной группы пресс-службы МВД, капитан полиции Эшгин Гасымов.

По его словам, в настоящее время выясняются некоторые аспекты, волнующие жителей села.

"В целях обеспечения общественного порядка и безопасности въезд на территорию села Сёюдлю Гедабейского района ограничен. Ограничение на въезд не касается жителей данного села", - сказал Гасымов.

Отметим, что для расследования ситуации в селе Сёюдлю распоряжением премьер-министра Азербайджана была создана Комиссия.

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