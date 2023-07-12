В Азербайджане приостановлена продажа некоторой продукции с пометкой "лечебный"

БАКУ /Trend/ - Из 15 проектов нормативных правовых актов, подготовленных во исполнение закона "О продовольственной безопасности", вступившего в силу с 1 января 2023 года, 10 утверждены соответствующими постановлениями Кабинета министров Азербайджанской Республики.

Как сообщает в среду Trend, об этом заявил председатель Агентства пищевой безопасности Азербайджана (АПБА) Гошгар Тахмазли на пресс-конференции, посвященной итогам работы за первое полугодие текущего в связи с исполнением закона "О продовольственной безопасности".

Тахмазли подчеркнул, что принятый Милли Меджлисом (парламент) закон был подписан Президентом Азербайджанской Республики 24 июня 2022 года.

"За прошедший период проделан ряд необходимых работ по выполнению вытекающих из закона задач. Достигнуты успехи в обеспечении продовольственной безопасности, государственном контроле и регулировании пищевой цепочки, импорте, экспорте и других сферах", - отметил он.

В качестве примера председатель АПБА отметил, что уже обеспечено наличие информации на этикетках продуктов питания на азербайджанском языке.

"Предотвращены случаи употребления слова "лечебный". В связи с выявленными по данному поводу несоответствиями прекращена реализация 17 тысяч 560 единиц продукциии, изъятой из оборота", - добавил Тахмазли.

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