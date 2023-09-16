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Азербайджанский тяжелоатлет завоевал бронзовую медаль на чемпионате мира (ФОТО)

Общество Материалы 16 сентября 2023 23:34 (UTC +04:00)
Азербайджанский тяжелоатлет завоевал бронзовую медаль на чемпионате мира (ФОТО)

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ /Trend/ - Чемпионаты мира по тяжелой атлетике среди мужчин и женщин, проходящие в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде 4-17 сентября, подходят к завершению. В соревнованиях, в которых разыгрывались лицензии на Олимпийские игры, принимают участие 894 спортсмена (469 мужчин + 425 женщин). Среди них члены сборной Азербайджана.

Как сообщает Trend со ссылкой на Федерацию тяжелой атлетики Азербайджана, представитель сборной Азербайджана Дадаш Дадашбейли выступал в весовой категории 109 кг.

Азербайджанский спортсмен в рывке поднял 180 кг и завоевал в этом упражнении бронзовую медаль чемпионата мира.

Дадашбейли толчком поднял 223 кг и стал бронзовым призером чемпионата мира в этом упражнении.

Дадашбейли, показавший в сумме 403 кг (180+223), занял 3-е место в итоговой таблице чемпионата мира и поднялся на пьедестал почета.

Азербайджанский тяжелоатлет завоевал бронзовую медаль на чемпионате мира (ФОТО)
Азербайджанский тяжелоатлет завоевал бронзовую медаль на чемпионате мира (ФОТО)
Азербайджанский тяжелоатлет завоевал бронзовую медаль на чемпионате мира (ФОТО)
Азербайджанский тяжелоатлет завоевал бронзовую медаль на чемпионате мира (ФОТО)
Азербайджанский тяжелоатлет завоевал бронзовую медаль на чемпионате мира (ФОТО)
Азербайджанский тяжелоатлет завоевал бронзовую медаль на чемпионате мира (ФОТО)
Азербайджанский тяжелоатлет завоевал бронзовую медаль на чемпионате мира (ФОТО)
Азербайджанский тяжелоатлет завоевал бронзовую медаль на чемпионате мира (ФОТО)
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