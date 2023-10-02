Разминирование – очень важный момент в гуманитарной сфере – Самир Поладов

БАКУ/Trend - Разминирование – очень важный момент в гуманитарной сфере и главной миссией агентства является обеспечение безопасности общества.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом в своем выступлении на проходящем сегодня "Всемирном Дне населенных пунктов", организованном в рамках форума "Неделя градостраительства 2023", заявил заместитель председателя правления Агентства Азербайджанской Республики по разминированию Самир Поладов.

"Наша команда, которая неустанно работает над разминированием освобожденных территорий, заслуживает этой награды. В гуманитарной сфере разминирование - очень важный момент. Спасибо, что наша деятельность получила международное признание. Процесс разминирования территорий служит толчком для дальнейших шагов на следующем этапе", - добавил он.

Напомним, что сегодня в Баку проходит форум "Всемирный День населенных пунктов", организованный в рамках "Недели градостроительства 2023".

В форуме принимают участие заведующий отделом экономических вопросов и политики инновационного развития Администрации Президента Азербайджанской Республики Шахмар Сезюмов, председатель Государственного комитета Азербайджанской Республики по градостроительству и архитектуре Азербайджанской Республики Анар Гулиев, другие делегации из Азербайджана и зарубежных государств, государственные чиновники и представители СМИ.

Целью форума является содействие обмену знаниями, формулированию политики, вовлечению общественности, развитию навыков, сотрудничеству и стратегиям реализации устойчивого городского развития.

Всемирно известные международные эксперты и правительственные чиновники обсуждают проблемы продвижения доступной и качественной городской жизни для всех, а также развития устойчивых городов в рамках темы "Устойчивая городская экономика. Города как движущая сила развития и возрождения".