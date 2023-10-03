Генпрокуратура Азербайджана о вынесении приговора лицу, совершившему теракт против посольства в Иране

БАКУ/Trend/ - Генеральная прокуратура Азербайджана прокомментировала информацию о том, что лицо, совершившее террористический акт против посольства Азербайджана в Иране, приговорено к смертной казни.

Как сообщили во вторник Trend в пресс-службе Генпрокуратуры, в некоторых медиа и социальных сетях опубликована информация о вынесении смертного приговора лицу, совершившему теракт против посольства Азербайджана в Тегеране.

"Мы заявляем, что ход уголовного дела, расследуемого в Исламской Республике Иран, по факту совершенного преступления, тщательно контролируется нами и поддерживается регулярная связь с иранской стороной. Так, в соответствии с законодательством Ирана расследование уголовного дела было завершено и оно направлено в суд для рассмотрения. Прокурор потребовал приговорить обвиняемого к самому суровому наказанию, однако в настоящее время окончательного решения судом не принято. Надеемся, что в ближайшее время по делу будет вынесен справедливый приговор и будет обеспечено заслуженное наказание виновного", - говорится в сообщении ведомства.

Напомним, что 27 января 2023 года около 8:30 по бакинскому времени на посольство Азербайджанской Республики в Исламской Республике Иран была совершена террористическая атака. Нападавший открыл огонь из автомата по посту охраны дипмиссии, был убит начальник службы безопасности, ранены двое сотрудников посольства.