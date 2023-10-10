Водители транспортных средств, выезжающие на автобусную полосу, будут оштрафованы - МВД Азербайджана

БАКУ/Trend/ – По дороге Баку-Сумгайыт в обоих направлениях выделены автобусные полосы для того, чтобы граждане могли с комфортом добраться до своих квартир в часы пик на шоссе.

Как передает во вторник Trend, об этом сообщили в МВД Азербайджана.

В ведомстве также отметили, что несмотря на то, что автобусная полоса предназначена для беспрепятственного движения общественного транспорта, некоторые водители создают для него проблемы.

Водители, выезжающие на размеченную для автобусов полосу, создают препятствие движению общественного транспорта и заставляют автобусы стоять в пробках. Эти водители даже не подозревают, что таким образом совершают административное правонарушение, которое предусматривает штраф в размере 40 манатов.