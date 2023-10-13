Обеспечена регистрация большинства компаний по доставке пищевых продуктов - агентство Азербайджана

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане обеспечена регистрация большинства компаний, осуществляющих услуги по доставке пищевых продуктов.

Об этом в ответ на запрос Trend сообщили в отделе информационного обеспечения и инновационных решений Агентства пищевой безопасности Азербайджанской Республики.

Было отмечено, что агентство продолжает процесс регистрации субъектов предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере пищевой безопасности, а также предприятий, осуществляющих услуги по доставке пищевых продуктов.

Занимающиеся перевозкой и доставкой пищевой продукции ООО "Volt Azerbaycan", ООО "Bolt Services Az", ООО "Ozio", ООО "İndi Market", ООО "Bazarstore", ООО "Too Far Logistics", ООО "iBox" и ООО "Competo" прошли регистрацию по безопасности пищевых продуктов.

Отметим также, что в соответствии с требованиями закона Азербайджанской Республики "О пищевой безопасности", зарегистрированным предприятиям агентством оказывается методическая поддержка, связанная с обеспечением пищевой безопасности, а также всесторонняя помощь в поэтапном выполнении соответствующих требований и адаптации деятельности к требованиям в этой сфере.