В Физули продолжаются работы по эксгумации - МККК

БАКУ /Trend/ – В Физули продолжаются работы по эксгумации.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказала координатор судебно-медицинской экспертизы Международного комитета Красного Креста (МККК) Элиф Гюнче Эскикёй.

"В 2022 году мы начали совместный пилотный проект с Государственной комиссией Азербайджана по делам пленных и пропавших без вести, взятых в заложники граждан. Этот проект продолжается. В настоящее время идут 6-ые территориальные работы по проекту. На этом данная деятельность будет завершена, и мы сосредоточимся на идентификации", - добавила координатор.

Отметим, что МККК проводит информационную сессию для журналистов.