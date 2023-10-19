Названа доля женщин среди предпринимателей в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - Сегодня каждый пятый предприниматель в Азербайджане - женщина. Женщины составляют также часть предпринимателей, зарегистрированных как в Агдамском промышленном парке и "Экономической зоне Аразской долины", так и в технопарках и агропарках.

Об этом сказал исполнительный директор Центра анализа экономических реформ и коммуникаций Азербайджана Вусал Гасымлы во время выступления на VI Съезде азербайджанских женщин, сообщает в четверг Trend.

Он отметил, что государство возлагает большие надежды на предпринимательскую деятельность женщин.

"В настоящее время в Карабахе и Восточном Зангезуре женщины занимают большую долю в секторах образования и здравоохранения, а также в сфере занятости", - сказал Гасымлы.

Отметим, что сегодня в Баку проходит VI Съезд азербайджанских женщин. Съезд собрал около 600 участниц из всех регионов Азербайджана. В мероприятии также принимают участие депутаты, представители государственных и неправительственных организаций, посольств иностранных государств и международных организаций, видные общественно-политические деятели, а также должностные лица Турции, Узбекистана и Таджикистана.