Kapital Bank и социальная программа ASAN Məktub воплотили в жизнь мечты 35 детей

Как сообщалось ранее, первый банк Азербайджана Kapital Bank начал сотрудничество с социальной программой ASAN Məktub, осуществляемой организацией ASAN Könüllüləri. В рамках проекта были исполнены мечты 35 детей из Балакенского района, которые разместили свои желания на веб-сайте https://asanmektub.az/az.

Представители обеих организаций недавно посетили Балакенский район, где встретились с детьми, отправившими письма с пожеланиями, а также их родителями. Встреча прошла в уютном атмосферном пространстве Балаканского регионального центра ASAN xidmət и запомнилась участникам множеством интересных моментов и незабвенных впечатлений.

Детям были вручены долгожданные подарки, включая школьные принадлежности, одежду и игрушки, что вызвало у них огромную радость и восторг. Инициатива Kapital Bank по регулярной реализации и поддержке подобных социальных проектов является ярким примером приверженности корпоративной социальной ответственности. Цель этого сотрудничества заключается не только в доставке радости детям из уязвимых социальных групп, но и в укреплении чувства социальной ответственности и заботы в обществе.

Kapital Bank, первый банк страны, входит в состав PAŞA Holding и оказывает услуги населению в 117 филиалах и 31 отделении, имея самую широкую сеть обслуживания в Азербайджане. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте https://kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также позвонив в центр обслуживания клиентов по номеру 196. Для подачи онлайн-заявки на потребительский кредит: https://kbl.az/prgtk, для заявки на карту рассрочки Birbank: https://kbl.az/prcrc.