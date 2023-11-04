БАКУ /Trend/ - Для сокращения интервалов в движении поездов в бакинском метро применены оптимальные варианты.

Об этом в субботу в эксклюзивном интервью Trend сказал заместитель председателя ЗАО "Бакинский метрополитен" Хидаят Мамедов.

По его словам, в настоящее время интервал движения поездов между станциями "Ази Асланов" и "28 Мая" составляет 2 минуты. "В дневное время, в 13:18, в направлении "Дарнагюль" на линию выводится запасной поезд. Это дало достаточный эффект. Регулярно проводятся мониторинги и предпринимаются попытки найти максимально больше вариантов. К сожалению, сегодня невозможно применить меньший интервал к текущему графику. В частности, расположение нашего депо в середине линии создает некоторую проблему с точки зрения внесения изменений в график. Для устранения перегрузки важны разделение линий на станции "28 Мая" и другие вытекающие из этого вопросы, а также увеличение протяженности линий в целом. Порой говорят, что количество вагонов в поездах должно быть увеличено. К сожалению, это технически невозможно, так как связано с имеющейся длиной платформ. Бакинский метрополитен осуществляет безопасную перевозку пассажиров, максимально используя имеющиеся возможности»,- добавил он.

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