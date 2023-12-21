Расширенны полномочия TƏBİB

БАКУ /Trend/ - Профилактическая вакцинация по эпидемическим показаниям будет проводиться Объединением по управлению медицинскими территориальными подразделениями Азербайджана (TƏBİB).

Как сообщает в четверг Trend, соответствующее постановление "О внесении изменений в "Срок и порядок проведения профилактических прививок по эпидемическим показаниям", "Положение о психолого-медико-педагогической комиссии" и "Порядок государственной регистрации актов гражданского состояния"" подписал премьер-министр Азербайджана Али Асадов.

Согласно изменению, в целях предотвращения распространения инфекционных заболеваний, повышения иммунитета среди населения, проводятся профилактические прививки со стороны TƏBİB и соответствующих структур органов управления министерства обороны, министерства внутренних дел, министерства юстиции, Службы государственной безопасности, Государственной пограничной службы, Службы безопасности Президента Азербайджанской Республики, Государственной службы специальной связи и информационной безопасности, Государственного агентства по охране стратегических объектов, министерства здравоохранения.

Согласно предыдущему правилу, в перечне учреждений, уполномоченных проводить профилактическую вакцинацию в этом направлении, значилось также Государственное агентство по обязательному медицинскому страхованию. После внесения изменений эти полномочия были сняты с Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию и переданы TƏBİB.

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