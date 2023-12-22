Специалист минздрава Азербайджана о вакцинации детей от кори

БАКУ /Trend/ - Чтобы избежать заражения корью, нужно вакцинироваться.

Об этом сказал журналистам специалист-эксперт минздрава Азербайджана Тайяр Эйвазов, сообщает в пятницу Trend.

"Если родители хотят, чтобы их дети были здоровы, их следует вакцинировать, если они еще не получили вакцину. Министерство здравоохранения выпустило специальную инструкцию по этому поводу. Думаю, что если работа в этом направлении будет организована правильно и охватит уязвимые категории, мы увидим резкое снижение случаев заражения", - сказал он.

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