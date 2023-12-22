Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Общество

Специалист минздрава Азербайджана о вакцинации детей от кори

Общество Материалы 22 декабря 2023 16:59 (UTC +04:00)
Специалист минздрава Азербайджана о вакцинации детей от кори

Читайте Trend в

Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Чтобы избежать заражения корью, нужно вакцинироваться.

Об этом сказал журналистам специалист-эксперт минздрава Азербайджана Тайяр Эйвазов, сообщает в пятницу Trend.

"Если родители хотят, чтобы их дети были здоровы, их следует вакцинировать, если они еще не получили вакцину. Министерство здравоохранения выпустило специальную инструкцию по этому поводу. Думаю, что если работа в этом направлении будет организована правильно и охватит уязвимые категории, мы увидим резкое снижение случаев заражения", - сказал он.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости